Mercato Udinese – La Gazzetta da tutto per fatto: “Gotti lo vuole a Spezia”

Il team bianconero ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Ecco il punto che ha la dirigenza su determinate questioni

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di continuare a sorprendere e fare la differenza sul campo. Sicuramente non sarà facile, ma mettendosi d'impegno tutto potrebbe risultare possibile ed iniziare ad aprire un vero e proprio ciclo. Le ultime ore non stanno portando notizie positive, anzi, la società ha iniziato a muoversi in vista dell'annata che sta per arrivare, ma deve far fronte a diverse cessioni prima di poter operare in entrata. La situazione è sicuramente difficile e non sarà scontato riuscire a fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Intanto l'ex mister Luca Gotti vuole portarsi un suo assistito nella sua nuova esperienza con lo Spezia.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo ha un nome ed un cognome. Stiamo parlando di un giocatore che non vede l'ora di continuare a sorprendere e dire la sua. Sicuramente quest'anno in bianconero è cresciuto in maniera esponenziale ed infatti non vede l'ora di iniziare una nuova stagione per potersi confermare su questi livelli. Il centrocampista è tra i migliori nella classifica per palloni recuperati e veramente in pochissimi sono riusciti a fare bene come lui. Il suo nome è Walace e proprio il nuovo tecnico dello Spezia lo vorrebbe in bianconero. Ecco tutti i dettagli.

La Gazzetta

Il quotidiano con sede in quel di Milano ha confermato che la trattativa ha preso il volo. Le prossime ore saranno senza ombra di dubbio decisive e di conseguenza la squadra ligure potrebbe far partire l'affondo decisivo per il centrocampista brasiliano. Come detto in precedenza, solo con il tempo potremo scoprire la soluzione dell'affare. In conclusione non perdere le ultime sulla difesa della società friulana. Una vera e propria rivoluzione ha aperto i suoi battenti. Sarà difficile fare di meglio <<<