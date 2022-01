Calciomercato Udinese – La Gazzetta infiamma il finale: “Tutto sul talento”

Si entra nel vivo, per l'esattezza si entra nelle ultime ore del calciomercato . La squadra bianconera continua il suo percorso tra alti e bassi. Per il momento la media di un punto a partita sembrerebbe garantire una salvezza tranquilla, ma la squadra allenata da Gabriele Cioffi vuole fare il meglio possibile.

Oggi è una giornata importantissima non tanto per il campo, quanto per tutte le situazioni extra: è ufficialmente iniziato l'ultimo giorno di trattative. Tra sole undici ore le squadre non potranno più ricevere modifiche e di conseguenza tutti i team vogliono fare il massimo. Andiamo a vedere le ultime.