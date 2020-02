Gazzetta: Musso intriga il Chelsea

E’ il portiere del momento e all’Udinese anche quest’anno sta garantendo prestazioni che hanno portato almeno 7 punti in cascina (decisivi gli interventi ad esempio con Spal e Verona). Ma il rendimento del portiere sembra in calo forse anche per via delle voci di mercato. Sul giocatore ci sarebbe il Milan in Italia ma anche la Gazzetta fa qualche ipotesi.

Juan Musso è finito nel mirino del Chelsea. Il club londinese non sarebbe soddisfatto del rendimento dello spagnolo Kepa, che infatti ultimamente gioca poco, e ha cominciato a seguire l’estremo difensore dell’Udinese protagonista di una buona stagione. Le relazioni sarebbero risultate molto positive e alcuni intermediari avrebbero già fatto arrivare a Gino Pozzo la volontà del Chelsea di prendere il giocatore. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare un’offerta vera e propria. Per Musso, come per De Paul, l’Udinese chiede 30 milioni di euro. Sotto quella cifra non si scende.