Udinese – La Gazzetta tuona: “Udinese in pole position” / Le ultimissime!

L'Udinese ha bisogno di una prima punta. Luca Gotti l'avrebbe accolta a braccia aperte già da tempo e persino schierata oggi in campo contro l'Ascoli dal primo minuto. Il reparto offensivo bianconero potrebbe anche essere ritenuto al completo ma, come vi abbiamo ripetuto decine di volte, non c'è limite al miglioramento. Le amichevoli disputate dai bianconeri hanno evidenziato il fatto che l'Udinese sia ancora in gran parte la squadra dell'anno scorso: crea molto ma potrebbe concretizzare di più. Questa mattina, però, la Gazzetta dello Sport ci ha dato un "buongiorno" particolare. I tifosi friulani a questo punto possono continuare a sognare. Ma basta chiacchierare. Arriviamo dritti al punto. Ecco chi è il centravanti di cui stiamo parlando <<<