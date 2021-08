Calciomercato Udinese – Larsen? No / Il Genoa punta un altro bianconero

Continuano i contatti tra la società rossoblù e quella bianconera. C'è un'importante novità: vediamo i dettagli

Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva del calciomercato. I contatti si intensificano, le trattative entrano nel vivo. Non c'è tempo da perdere. L'Udinese, fin qui, è stata molto equilibrata. Sono andati via Rodrigo De Paul e Juan Musso, ma i dirigenti friulani hanno acquistato Marco Silvestri, Daniele Padelli, Destiny Udogie e Lazar Samardzic. Inoltre, per Isaac Success e Nehuen Perez manca soltanto l'ufficialità. Marino metterà a segno un colpo last minute? Probabilmente sì, ma la priorità del dt friulano è quella di sfoltire la rosa. C'è un nuovo calciatore che rischia di salutare. Vediamo di chi si tratta.

Zeegelaar in uscita

Nelle ultime settimane, il Genoa ha cercato con insistenza Jens Stryger Larsen. Tuttavia, il danese sembra indirazzato verso Firenze. Per questo motivo, il club ligure ha deciso di cambiare obiettivo, ma guardando sempre in casa Udinese. Infatti, come riporta Gianluca Di Marzio, il grifone avrebbe messo gli occhi su Marvin Zeegelaar. L'olandese è un buon jolly, ma in caso di buona offerta può essere sacrificato. I contatti sono in corso e l'operazione potrebbe concludersi intorno ai due milioni di euro, anche perchè il classe '90 ha solamente un anno di contratto con i friulani. Nella scorsa stagione, l'ex Watford ha segnato un gol: quello all'Allianz Stadium nella sconfitta per 4-1 contro i torinesi. Preziosi sta sondando il terreno anche per Mohamed Fares. C'è un testa a testa tra i due esterni sinistri, ma la pista Zeegelaar-Genoa è molto calda. Andiamo a vedere gli altri calciatori in uscita.

Gli altri esuberi

L'Udinese ha ancora svariati esuberi da piazzare. Tra tutti spuntano i nomi di Ryder Matos e Lukasz Teodorczyk. Questi due, in Friuli, non hanno mai convinto ed ora è arrivato il momento di salutare per sempre. Secondo quanto affermato da Di Marzio, c'è una trattativa in corso per il brasiliano. Ecco tutti i dettagli <<<