Mercato Udinese | Gerard Deulofeu: indizi e suggestioni

Il fantasista spagnolo è parso restio nei contrasti e insolitamente inconcludente sotto porta (clamorosa la chance in contropiede dove si è fatto rimontare da Kalulu). Deulofeu è sembrato poco reattivo sulle palle vaganti, tanto da perdere quasi tutti i duelli uno contro uno con gli avversari, come se non volesse rischiare di incappare in qualche infortunio. Ma è solo un problema di forma o dietro c'è dell'altro? Marino a tal proposito è parso criptico.

Il direttore generale alla domanda sul mercato è apparso preoccupato: "Il telefono squilla e il problema è che disturba quando lo fa. I nostri giocatori sono tutti richiesti e apprezzati, per questo spero che il telefono non squilli mai. Fare tante partite con il mercato aperto è un problema, soprattutto per il lavoro del nostro mister. Un giocatore che è in campo oggi potrebbe essere altrove domani." Parole che fanno presagire qualche cambio inaspettato nella rosa dei friulani. Deulofeu dal canto suo ha voluto rassicurare i tifosi nel pre-partita, spiegando a Dazn che ormai una decisione era stata presa: "La mia testa è qui, all'Udinese. Ho due anni in più di contratto e ho capito una cosa nel calcio: la testa deve essere libera, non si può pensare al domani, sarebbe un errore. Penso alla mia squadra e a oggi." Messaggio d'amore che però non fuga del tutto le voci di mercato. Il Napoli rimane sullo sfondo, soprattutto se non dovesse riuscire a prendere Raspadori dal Sassuolo. Vedremo. Come si sa, le vie del calciomercato sono infinite e siamo solo al 14 di agosto.