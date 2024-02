Calciomercato Udinese / Con questo Giannetti, Bijol può partire: le ultime

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, nel frattempo arrivano delle importanti novità anche dal mercato. La squadra fa grande affidamento sul nuovo arrivo: Lautaro Giannetti . La prestazione contro la Juventus, però, getta dei dubbi anche sul possibile mercato.

Jaka Bijol è così indispensabile? Uno dei migliori difensori nel corso della passata stagione, potrebbe fare un passo indietro proprio per lasciare spazio all'argentino. Quest'estate potrebbe arrivare una cessione sì dolorosa, ma con una certezza già pronta per prendere il posto. Ricordiamo che il valore del centrale sloveno (pronto per i prossimi europei) si aggira attorno ai 15/20 milioni di euro.