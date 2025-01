Udinese – L’avventura di un giocatore giunge al termine: la situazione

Il giovane talento irlandese, arrivato in Friuli nell'estate del 2022, ha collezionato 50 presenze e un gol in Serie A, dimostrando grandi qualità fisiche e tecniche. La sua velocità, la sua capacità di saltare l'uomo e la sua duttilità tattica lo hanno reso un elemento prezioso per l'Udinese, che ha saputo valorizzarlo e lanciarlo nel grande calcio.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che diversi club europei hanno iniziato a interessarsi a lui. Il futuro di Festy Ebosele potrebbe essere in Turchia. Sull'esterno irlandese di proprietà dell'Udinese ma in prestito al Watford, si è mosso pesantemente nelle ultimissime ore il Basaksehir. La trattativa per il calciatore, attualmente infortunato, è da ritenersi in chiusura