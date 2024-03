Mercato Udinese / A giugno sarà piazza pulita: in 5 preparano le valigie

Il primo è Marco Silvestri. L'estremo difensore sicuramente non vuole passare questi anni di carriera da secondo e di conseguenza cercherà una nuova avventura. Insieme a lui saluteranno due attaccanti come Isaac Success e Keinan Davis. A centrocampo è probabile una nuova avventura per Oier Zarraga che sta trovando pochissimo spazio e poi la cessione di Lazar Samardzic per finanziare il mercato estivo.