Mercato Udinese / Giuntoli molla Pafundi, ma attenzione a Samardzic

Il team di Andrea Sottil si gode questo meritato periodo di pausa, dopo un avvio di campionato di altissimo livello. Adesso la squadra non può fare altro che ricaricare le batterie in vista delle altre 23 partite che ci saranno da gennaio fino alla fine dell'annata. Da Maggio in poi, invece, inizierà una vera e propria battaglia sul mercato. I piccoli talenti bianconeri stanno stregando l'Europa e di conseguenza sono parecchie le società interessate ai loro cartellini. Sarà difficile poter trattenere tutti, ma si vuole fare il possibile per mantenere una squadra di assoluto livello .

No Pafundi? C'è Samardzic

Il talentino classe 2006 è considerato uno dei maggiori talenti futuri del calcio europeo. Il Napoli, tuttavia, secondo quanto si legge sulla edizione odierna del quotidiano Il Mattino, avrebbe deciso di non affondare il colpo sul calciatore. Ecco quanto si legge: "Stop alla trattativa per Pafundi dell'Udinese: ormai viene considerato un craque, la valutazione mette il Napoli fuorigioco. Diverso il discorso per Samardzic: dipende da come andrà la trattativa per il rinnovo di Zielinski". Il talento tedesco si sa, piace molto a Spalletti che lo vede perfetto come erede del trequartista polacco. Tutto in divenire quindi, ma il mercato non è ancora iniziato.