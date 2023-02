Mercato Udinese – Un gol che aumenta i problemi / Le ultime su Pereyra

Potrebbe essere un paradosso, ma la rete di ieri sera siglata dal capitano Pereyra (in realtà) aumenta i problemi per la dirigenza bianconera

Redazione

Quello che stiamo per raccontare potrebbe sembrare un paradosso, ma in realtà molto probabilmente così non sarà. Il tuttocampista nonché capitano Roberto Pereyra si trova in una situazione molto difficile, visto che a fine febbraio non ha ancora deciso il suo futuro con un contratto in scadenza. L rete di ieri sera potrebbe essere un problema più per l'Udinese. Come ben sappiamo il sogno del Tucu (dopo le parole del suo agente) è quello di poter giocare ancora una volta la grande competizione europea: la Champions League. Proprio le ultime buone prestazioni, però, potrebbero attivare i radar dei grandi club sulle sue prestazioni.

L'Udinese mai come ora deve cercare una possibile pista alternativa, perché questo Pereyra è difficile che possa restare in bianconero se dovesse continuare a giocare in questo modo. Sappiamo benissimo che ci sono diverse squadre attente alle sue prestazioni, una su tutte è la Fiorentina di Rocco Commisso. I viola hanno già provato questo inverno ad assicurarsi le prestazioni di un calciatore importante come il Tucu ma non c'è stato nulla da fare vista la resistenza bianconera. Se, però, il team di Vincenzo Italiano dovesse garantirsi un piazzamento alle prossime competizioni europee, la musica potrebbe cambiare. Non solo la Fiorentina, ma anche un altro club è pronto a fare l'offerta vincente.

Il secondo team — L'altra squadra pronta per far partire un'offerta di livello sono i neroazzurri di Simone Inzaghi. La società gestita dal presidente Zhang si prepara ad un'ennesima stagione di austerity e di conseguenza un affare a zero come quello che riguarda il centrocampista argentino potrebbe essere oro che cola. Se dovesse arrivare una chiamata dal team meneghino sarebbe davvero difficile dire di no per un calciatore che si appresta ad accogliere l'ultima grande chiamata della sua carriera. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri sera. Ecco le pagelle di Udinese-Spezia <<<