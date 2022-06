Calciomercato Udinese – Gotti li vuole a Spezia / Pronto lo scambio

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

Il team bianconero continua a lavorare per costruire una squadra capace di fare la differenza in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di fare la differenza da questo istante in poi. Le prossime ore potrebbero essere interessanti e molte cose sono destinate a cambiare. Ci sono alcuni giocatori in uscita e di conseguenza bisogna monitorare al meglio il calciomercato. Nelle ultime ore il nuovo mister dello Spezia (ancora non ufficiale, ma ufficioso) Luca Gotti vorrebbe assicurarsi due suoi beniamini. Pronto lo scambio tra le due società bianconere che potrebbero sistemare al meglio i propri reparti. Ecco chi viene e chi invece prepara le valigie.

I due partenti

Sono stati giocatori fondamentali per il modo di giocare del mister italiano. Ora li vorrebbe a tutti i costi in quel della città ligure, sicuramente non una trattativa facile ma la società vuole provare in tutti i modi ad assicurarsi i loro cartellini. I talenti al centro della trattativa sono Tolgay Arslan e Mato Jajalo, stiamo parlando di centrocampisti di rottura che sanno fare al meglio il loro ruolo. Soprattutto per Arslan questo sarebbe il banco di prova perfetto visto che cerca più spazio da parecchio tempo a questa parte. I due giocatori sarebbero ceduti a titolo definitivo, ecco l'offerta del club spezzino.

Lo scambio

Ebbene sì, come si può evincere dal titolo si sta lavorando ad uno scambio molto interessante. I giocatori pronti per fare il percorso inverso sono due: il primo si chiama David Strelec fa l'attaccante e quest'anno ha trovato pochissimo spazio. Il secondo, invece, è uno dei talenti più schierati in queste prime due stagioni per la società ligure nella massima serie. Stiamo parlando di Giulio Maggiore, questo potrebbe essere un salto di qualità per uno dei punti cardine della squadra.