Mercato Udinese – Gotti è infuriato / Si complica l’affare con lo Spezia

Il club bianconero avrebbe messo nel mirino un centrocampista della società ligure, tuttavia la trattativa sembrerebbe in salita: il punto

Redazione

L'Udinese sta preparando la prossima stagione. L'obiettivo della dirigenza bianconera è consegnare ad Andrea Sottil la miglior squadra possibile per poter lavorare nelle giuste condizioni durante il ritiro precampionato di Luglio. Il Ds della società friulana, Pierpaolo Marino, sta sondando diversi nomi per poter incrementare l'organico attualmente a disposizione del tecnico ex Ascoli. Uno dei primi reparti da migliorare ci sarebbe il centrocampo. Tra i profili che la dirigenza dell'Udinese starebbe valutando c'è anche una mezzala di proprietà dello Spezia. Nonostante il forte interesse da parte del club friulano, la trattativa non sarebbe decollata, con i liguri addirittura infuriati con la famiglia Pozzo. Ecco cosa sappiamo.

Il precedente accordo

Nelle scorse settimane si era molto parlato dei frequenti contatti tra l'Udinese e lo Spezia per Giulio Maggiore. Ad aver lanciato la bomba era stato Alfredo Pedullà, che per primo aveva confermato l'interesse del club bianconero nei confronti del centrocampista classe 1998. L'accordo di massima tra i due club prevedeva un indennizzo di circa 10 milioni di euro per portare Maggiore alla corte di Sottil, considerando anche la scadenza del suo contratto, prevista per il 30 giugno 2023.

L'affare si complica

Come anticipato già nelle scorse settimane, l'Udinese aveva deciso di affidare a Giulio Maggiore le chiavi del nuovo centrocampo di Andrea Sottil. Tuttavia, nelle ultime ore arrivano ulteriori conferme su questo fronte. Come riportato dal Messaggero Veneto, negli scorso giorni sono avvenuti dei colloqui telefonici tra la dirigenza bianconera e Alessandro Lucci, procuratore del calciatore. Sembra che né lo Spezia, né lo stesso entourage di Maggiore abbiano gradito le ultime offerte pervenute dal Friuli, ben distanti dalle cifre concordate nei precedenti incontri tra le parti. Oltre ad aver incrinato i rapporti tra i due club, si dice che lo Spezia abbia deciso di cedere Maggiore ad altre squadre, ma di certo non all'Udinese. Per questo motivo, l'Udinese sarà costretta a virare su altri nomi in vista della prossima stagione. Ma passiamo al reparto arretrato. Pare che l'Udinese abbia trovato l'accordo per un difensore francese: i dettagli <<<