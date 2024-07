L'Udinese continua la preparazione in vista dell'inizio del campionato. A tenere banco (in questo momento) ci pensa l'affare Samardzic

Lazar Samardzic è senza ombra di dubbio il calciatore del momento per il mercato dell'Udinese e rischia di diventarlo ancora di più nel corso delle prossime ore. Infatti i biancocelesti guidati da Claudio Lotito pare abbiano mollato la pista Mason Greenwood ed il possibile sostituto potrebbe essere proprio il serbo nato in quel di Berlino.

Il calciatore ha sempre mostrato grande interesse per la maglia bianconera, ma non ha mai nascosto un possibile futuro lontano. I bianconeri hanno già fissato il prezzo e si dovrebbe andare poco oltre i 20 milioni di euro per chiudere l'affare. Adesso si attende la risposta del team della Capitale. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul possibile addio di Perez <<<