In casa dell'Udinese si respira aria di cambiamento. La rivoluzione è in atto e qualcosa si sta muovendo. Anzi, più di qualcosa. I prossimi giorni saranno molto importanti per stabilire o quantomeno per cercare di capire da chi sarà composto il gruppo di Luca Gotti. Il calciomercato non fa sconti a nessuno. Il tempo passa e Pierpaolo Marino si sta dando da fare. Dal Corriere dello Sport arrivano delle importantissime novità. Ecco tutto quello che sta succedendo! <<<