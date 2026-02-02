L'Udinese non ha intenzione di fermarsi e proprio per questo motivo quello odierno sarà un lunedì importante. Non solo per la sfida contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini ma anche perché chiude il mercato e di conseguenza servirà essere perfetti sia dentro che fuori dal campo.
mondoudinese udinese news udinese mercato Calciomercato Udinese – Ha firmato! Marotta battuto dai Pozzo
udinese
Calciomercato Udinese – Ha firmato! Marotta battuto dai Pozzo
La firma sembra essere arrivata nel corso delle ultime ore ed è solo il momento delle visite di rito e poi avverrà la presentazione
Un colpo molto importante è oramai in chiusura, con il calciatore che pare aver già firmato il contratto e andrà annunciato nel corso delle prossime ore. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo colpo che ha del clamoroso. Colpo dei Pozzo, battuta l'Inter e Marotta <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA