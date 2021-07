Calciomercato Fiorentina – I sogni di Italiano: 2 colpi per far salire la qualità

Il nuovo allenatore della Fiorentina sta aspettando i rinforzi. L'arrivo di Nicolas Gonzalez (pagato 23 milioni di euro) stato un grande colpo. La società della Viola aveva già tutto chiaro. Serviva un nuovo Ribery e adesso i tifosi della Viola hanno delle altissime aspettative per quanto riguardo l'attaccante argentino. Come Franck, Gonzalez è un'ala sinistra che al contempo può essere schierato anche come punta centrale all'evenienza ma anche come ala destra. Adesso, però, Italiano aspetta almeno un altro colpo per il suo reparto offensivo. I sogni dell'allenatore sono 2 e hanno un nome e un cognome. Ecco di chi stiamo parlando. Cominciamo dal primo.