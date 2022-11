Mercato Udinese | Idea dal Brasile: si pensa a un centrale del San Paolo

Marino starebbe valutando per il futuro il centrale verdeoro in forza al San Paolo. Il 19enne è un profilo molto apprezzato in società

I friulani si godono questo momento di pausa prima della ripresa del campionato. La squadra non vede l'ora di essere protagonista e di conseguenza serve anche una partecipazione (sul mercato) da parte del presidente. L'Udinese sarebbe una delle quatto società di serie A che sono interessate al difensore brasiliano in forza al San Paolo. I friulani pensano già alla difesa del futuro e il centrale ha tutte le carte in regola per vestire la maglia bianconera nelle prossime stagioni.

Stando a quanto riportato giornalista sportivo brasiliano Jorge Nicola, l'Udinese sarebbe pronta a presentare un'offerta al San Paolo per il difensore centrale Lucas Beraldo. Il giovane, 19 anni compiuti il 24 novembre, può giocare sia da terzino sinistro che in mediana. Piede sinistro, alto 1,82, secondo transfermarkt ha un valore di mercato di 1,5 milioni di euro.

Il profilo — Beraldo era uno dei difensori cardine dell'Under17 del San Paolo, squadra con cui ha vinto la Supercoppa e Copa Do Brasil, guadagnandosi lo scorso anno le attenzioni dell'allora tecnico della prima squadra Hernan Crespo. Per lui quest'anno solo 10 apparizioni e un gol all'attivo. L'Udinese potrebbe pensare a lui come ad un acquisto per la difesa del futuro.