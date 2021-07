Calciomercato Udinese – C’è un’idea nuovissima: novità (gratis) col botto!

Dai piani alti arrivano delle nuove indicazioni non di poco conto. L'inizio della sessione estiva di mercato, in casa Udinese, era cominciata col botto. Via De Paul e Musso. Dentro Padelli, Udogie e Silvestri. Stryger Larsen e Molina sembrano essere le due più importanti prossime cessioni. Sul danese ci sarebbero diverse squadre di Serie A (soprattutto i nerazzurri e la Viola) per non parlare del Galatasaray che continua ad essere accostato al calciatore ma che continua a non chiudere il colpo. Anche Molina piace molto al Biscione. Adesso però è il momento di parlare di entrate. Ecco i tre nomi di cui si parla tantissimo. Uno in particolare... <<<