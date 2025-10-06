Calciomercato Udinese – Iker Bravo verso l’addio? La decisione dei Pozzo

La seconda pausa nazionali è arrivata e al termine di quest'ultima l'Udinese spera di poter avere finalmente la sua rosa al completo. Non solo per il rientro di Maduka Okoye in porta, ma anche per quello dei giovanissimi Nunziante ed Iker Bravo. Calciatori di spessore impegnati nel Mondiale Under 20 con l'Italia e la Spagna.