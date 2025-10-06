Calciomercato Udinese – Iker Bravo verso l’addio? La decisione dei Pozzo

La seconda pausa nazionali è arrivata e al termine di quest'ultima l'Udinese spera di poter avere finalmente la sua rosa al completo. Non solo per il rientro di Maduka Okoye in porta, ma anche per quello dei giovanissimi Nunziante ed Iker Bravo. Calciatori di spessore impegnati nel Mondiale Under 20 con l'Italia e la Spagna.
Iker Bravo si avvicina sempre di più a quello che sarebbe a tutti gli effetti un addio di primissimo livello. Ecco tutti i dettagli
Proprio sul secondo dei due calciatori citati sembra esserci l'interesse di alcune delle società italiane più importanti. Il club sembrerebbe pronto per assicurarsi le sue prestazioni. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli su un colpo decisamente clamoroso. Iker Bravo verso l'addio? Il punto <<<
