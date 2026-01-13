Mercato Udinese – Iker Bravo saluta l’Italia? C’è un’offerta dalla Spagna

Il futuro di Iker Bravo sembra essere tutt'altro che scritto. Il calciatore che proprio nel corso di questa giornata compie 21 anni potrebbe iniziare un'altra avventura ben lontano dall'Italia e dall'Udinese. Il rapporto con mister Kosta Runjaic non è serenissimo e ne stanno risentendo anche le sue prestazioni sul campo da gioco.