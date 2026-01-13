Mercato Udinese – Iker Bravo saluta l’Italia? C’è un’offerta dalla Spagna

Il futuro di Iker Bravo sembra essere tutt'altro che scritto. Il calciatore che proprio nel corso di questa giornata compie 21 anni potrebbe iniziare un'altra avventura ben lontano dall'Italia e dall'Udinese. Il rapporto con mister Kosta Runjaic non è serenissimo e ne stanno risentendo anche le sue prestazioni sul campo da gioco.
Le ultime settimane di Iker Bravo sono state a dir poco travagliate, con il calciatore che va a caccia di un rendimento nel corso del futuro
Nel corso delle ultime settimane è stato messo sotto osservazione da un club importante come il Las Palmas. Se questo dovesse essere il suo rendimento con i bianconeri, la cessione potrebbe prendere definitivamente quota. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Zaniolo verso Napoli? Ecco tutte le ultime <<<
