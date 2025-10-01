Due sconfitte e soprattutto una squadra che rischia di ripetere l'ennesima stagione fatta di qualche alto e soprattutto di troppi bassi. Il team sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto della sfida al Cagliari con l'obiettivo di rilanciarsi.
Calciomercato Udinese – Iker Bravo ai saluti? Clamorosa bomba di mercato
udinese
Calciomercato Udinese – Iker Bravo ai saluti? Clamorosa bomba di mercato
Iker Bravo ai saluti? Nel corso delle prossime ore potrebbe arrivare una clamorosa bomba di mercato sotto tutti i punti di vista. Il punto
Nelle ultime ore si sta cercando di capire quale potrebbe essere il futuro di un calciatore decisamente interessante come Iker Bravo. Sembra essere arrivata un'offerta molto interessante da un team che gioca in Champions League. Ecco tutti i dettagli <<<
