La squadra bianconera continua a lavorare sul campo da gioco anche perché tra soli due giorni si scende sul campo da gioco per una partita di primissimo livello contro un avversario a dir poco ostico come il Lecce. Quasi una sfida diretta per poter allungare in classifica.
Lo spagnolo Iker Bravo sembra avvicinarsi sempre di più alla sua nuova avventura al di fuori dell'Udinese. Ecco tutti i dettagli sul colpo
Nel frattempo c'è più di qualche problema da risolvere con il club che sta cercando di capire come mettere a referto delle operazioni di primissimo livello. All'interno della rosa sembra esserci un deluso, ecco tutti i dettagli sul suo futuro. Iker Bravo verso l'addio <<<
