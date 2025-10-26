Calciomercato Udinese – Iker Bravo ai saluti? Zero minuti e partenza vicina

Una prestagione da assoluto protagonista e le prime partite di campionato che lo avevano messo in mostra, ma adesso sembra essere cambiato tutto per un calciatore decisamente importante come Iker Bravo.
L'attaccante Iker Bravo sembra essere prossimo all'addio nel corso delle prossime settimane. Non perdiamo neanche un secondo sull'affare
Il mondiale Under 20 con la sua Spagna si è portato via la titolarità ed anche qualche match con ingresso nel corso degli ultimi minuti di gioco. Adesso il calciatore inizia a meditare seriamente su quello che potrebbe essere il suo futuro. Tutti i dettagli sul colpo di mercato <<<
