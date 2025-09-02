Udinese – Il direttore Nani: “Zaniolo? Chiuso a 6 minuti dalla fine…”

Ai microfoni di TV 12 ha fatto il punto sul mercato (appena terminato) il direttore Gianluca Nani. Tanti gli argomenti di cui parlare e soprattutto da trattare nei minimi dettagli. Dal colpo doppia Z con Alessandro Zanoli e Nicolò Zaniolo che sono diventati ufficialmente degli elementi importanti del club bianconero.