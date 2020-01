Il Galatasaray spinge forte per Fofana

Torino, Leicester, Genoa e chi più ne ha più ne metta devono sbrigarsi a trattare con l’Udinese per Seko Fofana. I giornali turchi, infatti, sono certi che l’ex giocatore del Manchester City, Fulham e Bastia, ha avuto contatti sia con il Galatasaray sia con Schalke 04 in Germania, con i turchi attualmente in prima fila.

La dirigenza del club di Istanbul è stata sedotta dalla versatilità del centrocampista, in grado di giocare in più ruoli in mezzo al campo, quello che oggi cerca il Gala per sostituire N’Zonzi.