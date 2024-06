Calciomercato Udinese | Incontro Lotito-Pozzo, il punto su Samardzic

L'Udinese continua sulla sua strada e non si schioderà dalla richiesta di circa 25 milioni di euro (inclusi i bonus). Cifra lontanissima da raggiungere per il club gestito da Claudio Lotito, che sta provando in tutti i modi ad inserire diverse contropartite tecniche. Vedremo se si arriverà ad un accordo, ma la realtà che per il momento si è ancora in alto mare. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sull'affare Perez <<<