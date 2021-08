Udinese – Ci sono 4 nomi per l’attacco ma tutti gli indizi portano a lui!

Continua la caccia dell'Udinese al nuovo bomber. Ci sono 4 nomi che ruotano attorno all'orbita bianconera. Non stiamo parlando di suggestioni di mercato ma di veri e propri profili che devono essere tenuti sotto strettissimo monitoraggio. É sempre più probabile che almeno uno tra loro vestirà la maglia bianconera. Pierpaolo Marino si sta muovendo. Dai piani alti hanno dato il via libera. Il tempo passa e il calciomercato si appresta alla conclusione. Bisogna chiudere e bisogna farlo il prima possibile. Il calendario non si ferma. Mancano 16 giorni alla chiusura della sessione estiva di mercato. Ma arriviamo al dunque. Ecco, in ordine di probabilità, i 4 nomi pesantemente accostati all'Udinese. Anche se tutti gli indizi portano soltanto a lui <<<