Mercato Udinese | Inler insiste per Bradaric: intensificati i contatti

Tra promozione e retrocessioni, il mercato è anche fatto di occasioni. Per questo motivo, l'Udinese è attenta alle situazioni di diversi giocatori che hanno dovuto dire addio alla Serie A. Un nome sempre presente sul taccuino dei bianconeri è quello di Domingoj Bradaric , laterale sinistro della Salernitana che potrebbe lasciare il club campano in Serie B. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport i bianconeri avrebbero intensificato i contatti per il laterale mancino. Il laterale croato è oggetto dell'interesse anche di Parma e Palermo.

Nella passata stagione Bradaric ha giocato 34 partite di cui 30 da titolare, mettendo a referto 3 assist in 2751 minuti. Il prezzo per lui non è esiguo: acquistato per 5 milioni di euro dal Lille, il club granata non vorrà di certo scendere sotto questa cifra.