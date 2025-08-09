Calciomercato Udinese – Insigne vestirà bianconero? La scelta del club

La notizia che sta tenendo attento tutto il mondo bianconero è la stessa dal giorno dell'addio di Florian Thauvin. C'è da capire chi sarà il sostituto di un calciatore che ha sempre fatto la differenza con i bianconeri e che era pronto per la seconda stagione da assoluto capitano.
Lorenzo Insigne indosserà la maglia della squadra bianconera? La scelta è ancora da prendere in maniera decisiva, ecco tutti i dettagli
Nelle ultime ore sono diversi i nomi messi sotto osservazione, non perdiamo neanche un secondo e passiamo a tutti i dettagli sul possibile affare. Insigne è pronto per indossare la casacca bianconera? Ecco la verità su questo colpo <<<
