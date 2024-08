Mercato Udinese | Interesse della Dea per Samardzic: Nani fa muro

L'Udinese continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. In questo istante c'è un giocatore nello specifico che continua a tenere alto l'interesse da parte degli altri club. Stiamo parlando di Lazar Samardzic che potrebbe iniziare una nuova avventura nel calcio italiano da un momento all'altro.

L’assoluto congelamento della trattativa tra l’Udinese e il Milan per Samardzic sta stuzzicando l’appetito di altre squadre, che fiutano l’occasione. Lo stesso Nani nella conferenza di presentazione di Sanchez ha ammesso che un club interessato: “è italiano… e del nord”. Si tratta dell’Atalanta, che ha avviato dei sondaggi esplorativi per il centrocampista. Per ora c’è solo una richiesta di informazioni da parte della squadra di Gasperini, che in caso di accelerata della trattativa disporrebbe in rosa di un ulteriore innesto di qualità.