Calciomercato Udinese – Izzo ed Ehizibue? Macché! Arriva Kamara e non solo…

La partenza di Soppy ha riaperto il calciomercato in entrata dell'Udinese. Il blitz dell'Atalanta era nell'aria ma non ci saremmo mai aspettati di vedere le cessioni di Molina, Udogie e Soppy nella stessa sessione di mercato. Udogie rimarrà ad Udine per un'altra stagione ma sappiamo tutti che vederlo sfrecciare sulla fascia sinistra non ci farà provare le stesse emozioni della scorsa stagione.