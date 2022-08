Udinese | Jorge Jesus sogna un difensore bianconero: richiesta troppo alta

Il club turco avrebbe messo nel mirino un bianconero. Nonostante l'interessamento, l'affare sarebbe complicato a causa delle pretese dei Pozzo

Redazione

La nuova stagione è alle porte e l'Udinese sta lavorando senza sosta per portare a termine tutte le trattative in corso prima del ritiro precampionato. I talenti bianconeri sono richiestissimi sia da club italiani che da club esteri. I calciatori bianconeri sono al centro di diverse trattative. Diverse volte è risuonato il nome di Rodrigo Becao come possibile calciatore in partenza ed aveva numerose pretendenti pronte a fare follie pur di averlo a disposizione nella nuova stagione. Nelle ultime ore, un club interessato al suo cartellino avrebbe definitivamente abbandonato la pista e virato su altri profili. Basta chiacchiere e giri di parole, andiamo dritti al punto.

Il club di cui stiamo parlando è Fenerbahçe. Il club turco è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da schierare titolare in seguito all'eventuale cessione di Attila Szalai. Tra i turchi e il calciatore ungherese è rottura totale e tra i club interessati al suo cartellino ci sarebbero Wolfsburg e Bologna. Il patron del club, Ali Koç, avrebbe individuato in Becao il sostituto perfetto. Negli scorsi giorni erano stati fatti dei sondaggi esplorativi per capire il valore del centrale brasiliano, ma la richiesta della famiglia Pozzo è stata molto alta: 10 milioni di euro. Il club turco, a causa della richiesta economica così elevata, si sarebbe defilato dalla trattativa ed avrebbe virato su altri profili per il reparto difensivo.

Quale sarà il futuro di Becao?

Con il Fenerbahçe che avrebbe abbandonato la pista, i tifosi bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo. Non è da escludere, però, che possano arrivare nuovi assalti dall'estero, in particolare con numerosi club di Premier League interessati al 26enne brasiliano. Resta, dunque, da valutare la volontà dell'Everton e del Tottenham riguardo un possibile acquisto di Becao. Tuttavia, ad oggi, l'opzione più probabile per il futuro dell'ex CSKA Mosca è che resti ancora alla corte di mister Sottil.