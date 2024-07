Calciomercato Udinese / Kabasele può partire: su di lui lo S. Liegi

Christian Kabasele potrebbe lasciare l'Udinese in questa sessione di calciomercato. Il difensore belga classe 1991, non ha brillato in questa stagione, perdendo progressivamente il posto da titolare. Ora potrebbe tornare in patria. Sulle sue tracce, stando a quanto rivelato da TMW, ci sarebbe lo Standard Liegi, che sta valutando la fattibilità dell'operazione.