Mercato Udinese | Kamara: ecco chi è il nuovo laterale bianconero

L'Udinese ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del laterale ivoriano classe '94 Hassane Kamara . Il calciatore, scelto per sostituire la partenza di Udogie direzione Tottenham, rimarrà in prestito al Watford fino a giugno 2023. Marino si è mosso con largo anticipo per non arrivare alla situazione che sta invece vivendo la fascia destra, con Molina e Soppy partiti proprio in queste settimane e senza un vero e proprio rimpiazzo.

Kamara nasce a Saint-Denis, in Francia, nel marzo del 1994. Calcisticamente cresce nel settore giovanile del Tolosa, una delle migliori accademie transalpine. Nel 2012 viene acquistato dal Châteauroux, squadra che milita in Ligue 2, dove mette insieme 27 presenze e 5 gol. Numeri che lo fanno notare all'area scouting dello Stade Reims, dove debutta in Ligue 1 nel 2015. Qui colleziona 61 presenze e 3 gol prima di passare al Nizza nel 2020. In Costa Azzurra ci rimane solo un anno e mezzo, ma con Galtier riesce a far vedere tutto il suo valore, tanto da essere convocato dalla Nazionale ivoriana per la Coppa d'Africa. Dopo 47 e 2 gol si trasferisce alle Hornets, in Premier League, dove milita attualmente. Kamara ha dimostrato di essere un laterale duttile, sia di ruolo (sa giocare a destra e a sinistra) che di modulo (si trova bene sia con la difesa a 4 che con quella a 5). Non si tratta di una scommessa, ma di un giocatore che negli anni ha acquisito l'esperienza giusta per affrontare il nostro campionato. Sostituire Udogie non sarà un compito semplice, ma i presupposti per fare bene in Serie A con il suo atletismo ci sono tutti. Se volete conoscere le prossime mosse di Marino, ecco il punto sul calciomercato dei friulani <<<