Mercato Udinese | Konè: “Bianconero a giugno? Vedremo cosa accadrà”

Il neo acquisto del Watford ha parlato di un suo possibile passaggio in Friuli questa estate durante la conferenza d'addio al Montreal

Mentre la squadra di Sottil continua il lavoro sui campi in preparazione dell'amichevole di prestigio contro il West Ham, la società sorella del Watford, in un'operazione che include però anche i bianconeri, ha chiuso per Ismael Koné, centrocampista canadese classe 2002, dal Montreal Impact. La notizia è stata riportata questa mattina da Fabrizio Romano. Si tratta di un centrocampista centrale, che ha da poco concluso la sua avventura Mondiale con il Canada, giocando tre partite tutte da subentrato. Il calciatore era stato cercato anche da altri club italiani, tra cui il Torino, ma ha scelto di prendere parte al progetto in sinergia di Watford e Udinese. Inizio dunque in Championship per il centrocampista canadese, ma presto potremmo vederlo anche in Italia.

Nel corso di una conferenza stampa indetta per salutare il Montreal, Ismael Konè, nuovo giocatore del Watford, ha confermato la possibilità di poter giocare dalla prossima stagione con l'Udinese, ma ha detto che da gennaio in poi il suo principale obiettivo sarà quello di contribuire alla promozione in Premier League del Watford.

Le parole di Konè — La mezz'ala canadese ha aperto a un suo possibile passaggio in bianconero in estate. "Il mio obiettivo principale è quello di aiutare il Watford a raggiungere la Premier League. A fine anno vedremo cosa accadrà. Per ora sono un giocatore del Watford.