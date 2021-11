Calciomercato Udinese, la panchina trema: spuntano 3 nomi! La situazione

Quest’anno il campionato è molto più equilibrato rispetto a quello dell'anno scorso e la classifica lo conferma. Le neopromosse se la stanno cavando alla grande, contro qualsiasi aspettativa. L’unica che arranca è la Salernitana, ferma a sette punti e ancorata sul fondo. Risalendo dal basso verso l’alto, dopo la Salernitana e i sardi guidati da Walter Mazzarri, a quota 9 punti troviamo il Genoa. I bianconeri si trovano soltanto a 5 punti di distanza dal Grifone e questo dato alla società friulana non piace affatto. Ma arriviamo al dunque.

La panchina dell'Udinese sta ricominciando a brontolare. Gotti gode della fiducia del suo popolo, di quella della dirigenza e, soprattutto, di quella dei suoi ragazzi. Il calcio però non è solo una questione di sentimenti. Bisogna allontanarsi dalla zona rossa e bisogna farlo il prima possibile. Le voci girano e si dice che mister Gotti stia finendo le cartucce all'interno del caricatore. Gli allenatori non mancano, anzi, sono 3 quelli in pole position <<<