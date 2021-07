Calciomercato Udinese – La rinascita peruviana: su di lui anche l’Udinese

L'Udinese continua la caccia alla nuova punta. Al momento gli attaccanti a disposizione di Luca Gotti sono sempre i soliti. L'obiettivo della società friulana per il prossimo anno però non è più lo stesso. I tifosi bianconeri sono stanchi di lottare per non retrocedere. Dai piani alti il messaggio è stato ricevuto e adesso la famiglia Pozzo starebbe facendo il massimo per costruire la squadra più competitiva possibile. Serve un nuovo centravanti. Llorente potrebbe tornare in patria. Okaka e Nestorovski hanno dimostrato di non essere propriamente i bomber di cui la squadra ha bisogno. Ecco chi sarebbe, dunque, il nuovo obiettivo della società friulana <<<