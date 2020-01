Lacerenza ag. Bustos: “Udinese e Sampdoria interessate”

Fabricio Bustos, terzino destro dell’Independiente classe ’96, è pronto ad approdare in Europa ed è già entrato nel mirino di alcuni club italiani, tra cui l’Udinese, e turchi. A confermare queste voci di mercato è Ruggero Lacerenza, agente di Bustos che ha parlato ai microfoni di EuropaCalcio: “Non capisco come Bustos non sia ancora arrivato in Europa. E’ un laterale basso destro molto veloce, preciso nei passaggi corti e cerca spesso gli uno-due per arrivare sul fondo e tentare il cross. Su di lui registro l’interesse di Sampdoria e Udinese in Italia; Galatasaray e Antalyaspor in Turchia”.

FONTE Europacalcio.it