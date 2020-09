L’allenatore del Newcastle Bruce su Matty Longstaff: “Perché diavolo vorresti andare all’Udinese?”

L’allenatore del Newcastle United Steve Bruce si è detto soddisfatto di essere riuscito a trattenere il nazionale inglese Under 20 Longstaff nonostante l’offerta dall’Italia da parte dell’Udinese. Bruce si è seduto con Longstaff e i suoi genitori dopo la scadenza del suo contratto prima di concludere un accordo dopo mesi di trattative e un cambio di agente per il centrocampista. Il tecnico ha riferito a Chronicle Live: “In fondo il ragazzo non ha mai voluto andarci. Gli ho detto ‘Nessuna mancanza di rispetto per l’Udinese, ma perché diavolo vorresti andare all’Udinese?'”. Bruce sa che il Newcastle si sarebbe esposto alle critiche se Longstaff avesse lasciato in cambio di un risarcimento di sole 400mila sterline (circa 430mila euro). Cosa che ha fatto riflettere il tecnico: “Era importante non perdere i nostri giovani giocatori”.