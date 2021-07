Calciomercato Udinese, arriva l’annuncio di Sky: “trattativa in chiusura”!

I prossimi giorni saranno di fondamentale importanza sul fronte mercato. Dopo le cessioni, seppur a malincuore, di Juan Musso e di Rodrigo De Paul, adesso in casa Udinese si è pronti ad invertire la rotta. D'ora in poi, o almeno fino alla fine di questa settimana, tutte le attenzioni saranno rivolte solo al mercato in entrata. Ieri è stato ufficializzato il colpo Udogie e oggi o domani potrebbe arrivare l'ennesima firma. L'operazione è in chiusura e la firma è vicinissima: questo nome è finito nel mirino di Marino totalmente a sorpresa! <<<