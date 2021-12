Calciomercato Udinese – Addio Larsen? Attenzione, ecco il sostituto

La squadra ha iniziato il suo nuovo percorso . Addio a Luca Gotti e benvenuto al suo secondo, stiamo parlando di Gabriele Cioffi. Il tecnico bianconero vuole sorprendere sin da subito ed ottenere risultati incoraggianti, motivo per cui sta già ,probabilmente, stilando la lista dei suoi personali obiettivi.

Prima, però, bisogna risolvere le operazioni in uscita . La squadra bianconera continua a giocare al meglio delle sue forze, ma sulla fascia sinistra si trova a corto di soluzioni. Motivo per cui bisogna trovare, il prima possibile, un sostituto di un promesso partente. Il giocatore al centro delle voci di mercato è Stryger Larsen .

Sul mercato ci sono diverse occasioni e parecchi giocatori che non vedono l'ora di potersi rilanciare. Motivo per cui la squadra mercato, capitanata dal direttore dell'area tecnica si sta muovendo con concentrazione ed insistenza. Il colpo non si può sbagliare. Ecco di chi stiamo parlando. L'ultimo nome <<<