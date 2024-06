Mercato Udinese | La Lazio insiste per Samardzic: servono 20 milioni

I biancocelesti continuano a spingere coi friulani per trovare l'accordo per portare il trequartista serbo nella capitale

Dopo aver detto che è impossibile la doppia operazione Greenwood-Samardzic, il rilancio più semplice è per il centrocampista in uscita dall’Udinese. Esiste però la necessità di avvicinarsi ai 20 milioni chiesti. Samardzic ha altre proposte (Fenerbahce compreso),ma resterebbe volentieri in Italia. Non aspetterà in eterno, quindi la Lazio dovrà chiudere in fretta.