Calciomercato Udinese | Le due alternative low cost a Hector Bellerin

Dopo aver perso nel giro di due settimane sia Nahuel Molina che Brandon Soppy, Marino è al lavoro per cercare di consegnare al suo allenatore una valida alternativa a Festy Ebosele, giovane appena arrivato dal Derby County. L'idea più suggestiva porta a Hector Bellerin, terzino spagnolo fuori dai piani dell'Arsenal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'ex Real Betis accetterebbe di buon grado un suo trasferimento in bianconero, occasione per rilanciarsi e tornare ai suoi livelli. Il nodo da sciogliere però in questo caso è sulla formula del suo trasferimento, con i Gunners non intenzionati a lasciar partire di nuovo il laterale in prestito secco. Proprio per questo motivo, Marino ha in lista altre due alternative decisamente più "low cost". Ecco di chi parliamo: