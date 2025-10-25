Un primo tempo senza storia, in cui l'estremo difensore non viene mai chiamato in causa. La frittata che riapre la partita arriva ad inizio ripresa, quando sul tiro di Berisha si fa trovare nettamente fuori tempo.
Udinese 3-2 Lecce | La giornata delle prime volte: le pagelle
Il Lecce e i bianconeri si sono dati battaglia sul campo del BluEnergy Stadium. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i voti assegnati
Parata plastica che finisce per indirizzare la sfera nella sua stessa porta. Al momento ancora confuso e sottotono, bisogna cambiare rendimento.
Voto: 5
