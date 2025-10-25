mondoudinese udinese news udinese mercato Udinese 3-2 Lecce | La giornata delle prime volte: le pagelle

udinese

Udinese 3-2 Lecce | La giornata delle prime volte: le pagelle

Il Lecce e i bianconeri si sono dati battaglia sul campo del BluEnergy Stadium. Non perdiamo tempo ed ecco tutti i voti assegnati
Lorenzo Focolari Redattore 

Udinese 3-2 Lecce | La giornata delle prime volte: le pagelle- immagine 1

Un primo tempo senza storia, in cui l'estremo difensore non viene mai chiamato in causa. La frittata che riapre la partita arriva ad inizio ripresa, quando sul tiro di Berisha si fa trovare nettamente fuori tempo.

Parata plastica che finisce per indirizzare la sfera nella sua stessa porta. Al momento ancora confuso e sottotono, bisogna cambiare rendimento.

Voto: 5

