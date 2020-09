Leeds-De Paul, Bielsa glissa: “Io mi esprimo solo su fatti concreti”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Fulham, il tecnico del Leeds, Marcelo Bielsa, ha glissato sul possibile arrivo di Rodrigo De Paul: “Mi esprimo sui giocatori solo a trasferimento avvenuto perché ci sono sempre tante voci che girano e preferisco basarmi esclusivamente su fatti concreti”. Intanto le trattative tra i due club per il centrocampista argentino sono in stallo. L’Udinese vuole 35 milioni di euro e il Leeds ne offre 25, la distanza è significativa. Nell’affare poi resta come altra pretendente lo Zenit, disposto a pagare senza battere ciglio la cifra richiesta dai Pozzo pur di assicurarsi il diez. Il giocatore però ha fatto intendere chiaramente di non gradire la destinazione russa e di preferire la Premier League.