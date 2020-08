Mercato Udinese – Lens, lunedì visite mediche per Fofana

Secondo quanto riporta L’Equipe, il trasferimento di Seko Fofana all’RC Lens sta per chiudersi con successo.

La squadra neopromossa in Ligue 1, ha concordato un contratto di 10 milioni di euro, compresi i bonus, con l’Udinese per ingaggiare il 25enne centrocampista il quale aveva rilasciato un’intervista allo stesso giornale all’inizio di questa settimana in cui aveva espresso il suo desiderio di unirsi al club francese. Il giocatore è atteso oggi in Francia e lunedì dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito prima di firmare un contratto di 4 anni con il club d’oltralpe.