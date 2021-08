(LIVE) Calciomercato Udinese – Di Marzio non ha pace: “trattativa in corso”

Stiamo per uscire dal tunnel. In lontananza si vede la luce. Mancano 7 giorni alla chiusura del calciomercato. Una settimana potrebbe non sembrare eccessivamente poco ma, invece, è così. L'Udinese è in ritardo e neanche tanto leggermente. Manca veramente pochissimo e tra poco (finalmente) arriveranno anche le ufficialità di Success e di Perez. Il mercato in entrata però non è ancora finito. Per non parlare del mercato in uscita... Di Marzio ha lanciato l'ultima raffica di notizie. Alcune sono veramente pazzesche e l'Udinese la fa da padrona. Basta chiacchiere. Cominciamo subito <<<