Calciomercato Udinese, lo vogliono tutti ma può prenderlo Marino: il piano

Per rinforzare l'organico a disposizione di Sottil, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un calciatore della squadra torinese: i dettagli

Nuovo obiettivo in difesa

Con l'arrivo del nuovo allenatore, Andrea Sottil, l'Udinese si è messa subito al lavoro per incrementare l'organico che già la scorsa stagione è stato protagonista di un campionato memorabile. Sembra che il primo reparto che il tecnico di Venaria Reale voglia migliorare sia il pacchetto arretrato. Se per quanto riguarda la porta difficilmente ci saranno clamorose rivoluzioni, non si può dire la stessa cosa per la linea difensiva. Infatti, la dirigenza sta sondando diversi profili da regalare all'ex allenatore dell'Ascoli. Tra questi pare ci sia anche un difensore della Vecchia Signora. Ecco di chi si tratta.

Daniele Rugani

Pare che nelle ultime ore la dirigenza bianconera abbia fatto dei sondaggi per portare Daniele Rugani alla corte di Andrea Sottil. Il difensore classe '94 difficilmente troverà spazio nella prossima stagione, per questo Cherubini ed Arrivabene lo avrebbero aggiunto già da diverso tempo nella lista degli esuberi. Per portarlo via da Torino serviranno almeno 5 milioni di euro. Tuttavia, sembrerebbe che il club piemontese voglia offrirlo ai biancocelesti di Lotito per arrivare a Francesco Acerbi. Gira voce che anche Commisso sia interessato al centrale lucchese per rinforzare la sua Viola poiché il suo club parteciperà anche alla Conference League e sarà determinante avere calciatori con esperienza europea.

Il profilo perfetto per Sottil?

Daniele Rugani è un difensore centrale, dotato di ottima fisicità (190 cm) e fa della marcatura e dell'anticipo i suoi punti di forza. E' un calciatore molto corretto in campo, infatti ha concluso più volte la stagione senza essere mai ammonito. Sa uscire molto bene palla al piede ed è abile nei disimpegni. Inoltre è molto abile nel gioco aereo, tant'è che nella sua carriera ha segnato ben 8 gol di testa. Predilige giocare soprattutto in un'ipotetica difesa a quattro. Rappresenterebbe il profilo giusto per la nuova difesa dell'Udinese in quanto darebbe un importante contributo sia per l'esperienza che per la sua propensione offensiva.