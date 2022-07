Mercato Udinese | Lotito fa tremare i bianconeri: due calciatori nel mirino

La nuova stagione è ufficialmente iniziata e la squadre di Serie A si stanno rinforzando in vista dell'inizio del campionato. L'Udinese sta creando la miglior squadra possibile, ma dovrà fra fronte ai numerosi calciatori in uscita.

Tra i bianconeri ci sarebbe un difensore che piace a molti club italiani ma anche esteri. Il giocatore in questione è Rodrigo Becão . Il brasiliano, oltre ad essere finito nel mirino di Tottenham ed Everton in Premier League, interessa molto anche alle squadre italiane tra cui Napoli e Torino . Il club piemontese, nel caso in cui Bremer dovesse essere ceduto, potrebbe decidere di virare proprio sul profilo del centrale dell'Udinese. Il Napoli, invece, è alle prese con la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea ed è alla ricerca di un nuovo difensore titolare per sostituire il senegalese.

Nelle ultime ore, pare che anche i biancocelesti capitolini si siano inseriti nella corsa a Becão. Tuttavia, il patron del club Claudio Lotito, non avrebbe intenzione di spendere la cifra richiesta dalla famiglia Pozzo, circa 12 milioni di euro. Attualmente l'Udinese non ha alcun bisogno di cedere il 26enne di Bahia, ma ha il contratto in scadenza fra due anni e le trattative per il prolungamento non sono ancora state avviate.